Марта Костюк победила Радваньскую на теннисном турнире в Китае
На турнире ITF Womens Circuit Zhuhai Open Украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с представительницей Польши Урсулой Радваньской.
В стартовом сете все решилось на тайбрейке, где успешной оказалась именно Костюк. Обе соперницы в целом реализовали по три брейк-поинта.
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Значительно успешнее Марта Костюк начала второй сет, поведя в счете 3:0. Однако полячка сумела выиграть два гейма подряд, сократив отставание. И на больше ее не хватило. Украинка уверенно защитила свою подачу, а в последнем гейме, отыграв три геймбола соперницы, завершила встречу со второго матчбола.
Во втором круге Марта сыграет с еще одной представительницей квалификации –китаянкой Сюнь Фанин, которая в первом круге обыграла шестую сеяную на турнире Данко Ковинич из Черногории.
Марта Костюк – Урсула Радваньская 7: 6 (3), 6: 2
К слову, недавно в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берне Марта Костюк победила 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич 6: 4, 6: 3.