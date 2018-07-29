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Маша Ефросинина засветила стройную фигуру в летнем платье: фото

169 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала свой будничный look. В роскошном платье звезда засветила стройную фигуру и в очередной раз подтвердила, что имеет прекрасный вкус.

Маша Ефросинина – известная модница и блогер. Звезда продолжает завораживать стильными нарядами как на красных дорожках, так и в повседневных выходах.

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Так, в Киеве Маша Ефросинина для прогулки надела роскошное платье от бренда B. O. Y. цвета фуксии. Наряд оголял плечи телеведущей и подчеркивало ее стройную талию. К платью знаменитость подобрала очаровательные босоножки на каблуке и трендовую плетеную сумку розового цвета. Собранные волосы и улыбка завершили образ Маши Ефросининой.

"В делах", – лаконично прокомментировала фото телеведущая.

 

Милое фото понравилось более 25 тысячам пользователей сети. Люди засыпали Машу Ефросинину комплиментами и лестными комментариями: "Вы очень нежная и красивая", "Стильно, роскошно и потрясающе", "Очень красивая! Худенькая, как березка", "Невероятная".

Теги: Новости Украины LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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