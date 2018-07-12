Массаж лица, который поможет избавиться от акне: пошаговая инструкция

Многие считают, что трогать лицо руками – это последнее, что нужно делать для улучшения здоровья кожи, поскольку на руках много бактерий.

На самом деле – это не совсем так: вы можете улучшить состояние кожи, делая массаж лица, пишет Women's Health.

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Массаж лица уменьшает избыток жидкости, снимает напряжение и увеличивает кровообращение,

– объясняет врач Саде Адамс.

Кроме того, это может снизить уровень стресса, который влияет на гормональный фон, который в свою очередь провоцирует воспаления на коже.

Чтобы сделать массаж лица, вам нужно: пять минут свободного времени, чистые пальцы, масло или сыворотка для лица.

Как сделать массаж лица в домашних условиях

Шаг первый: линии подбородка

Указательным и большим пальцем плавно пройдитесь от центра подбородка до низа ушей. Это очистит ткань кожи, загрязнение которой может вызвать отек.

Шаг второй: поднимите скулы

Указательным и средним пальцем пройдитесь от центра вашего лица по направлению к вискам. Движения должны напоминать выталкивания.

Завершите движения, зажав мясистую часть щек, чтобы увеличить кровообращение, говорит акупунктурист NYC Сандра Ланшин Чиу.

Шаг третий: контур глаз

Безымянными пальцами пройдитесь вдоль ваших бровей от внутреннего к внешним уголкам глаз, говорит Чиу. Повторите это под глазами. Такая техника аккуратно "выкачивает" лимфатическую жидкость, которая может спровоцировать отечность и темные круги.

Шаг четвертый: мягкие линии

Тремя средними пальцами нарисуйте маленькие круги от центра лба в сторону вашего лица.

"Это уменьшает напряжение, от которого образуются мимические морщины", – говорит Адамс.