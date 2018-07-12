Массаж лица, который поможет избавиться от акне: пошаговая инструкция
Многие считают, что трогать лицо руками – это последнее, что нужно делать для улучшения здоровья кожи, поскольку на руках много бактерий.
На самом деле – это не совсем так: вы можете улучшить состояние кожи, делая массаж лица, пишет Women's Health.
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Массаж лица уменьшает избыток жидкости, снимает напряжение и увеличивает кровообращение,
– объясняет врач Саде Адамс.
Кроме того, это может снизить уровень стресса, который влияет на гормональный фон, который в свою очередь провоцирует воспаления на коже.
Чтобы сделать массаж лица, вам нужно: пять минут свободного времени, чистые пальцы, масло или сыворотка для лица.
Как сделать массаж лица в домашних условиях
Шаг первый: линии подбородка
Указательным и большим пальцем плавно пройдитесь от центра подбородка до низа ушей. Это очистит ткань кожи, загрязнение которой может вызвать отек.
Шаг второй: поднимите скулы
Указательным и средним пальцем пройдитесь от центра вашего лица по направлению к вискам. Движения должны напоминать выталкивания.
Завершите движения, зажав мясистую часть щек, чтобы увеличить кровообращение, говорит акупунктурист NYC Сандра Ланшин Чиу.
Шаг третий: контур глаз
Безымянными пальцами пройдитесь вдоль ваших бровей от внутреннего к внешним уголкам глаз, говорит Чиу. Повторите это под глазами. Такая техника аккуратно "выкачивает" лимфатическую жидкость, которая может спровоцировать отечность и темные круги.
Шаг четвертый: мягкие линии
Тремя средними пальцами нарисуйте маленькие круги от центра лба в сторону вашего лица.
"Это уменьшает напряжение, от которого образуются мимические морщины", – говорит Адамс.