Бессильная ярость, – военный эксперт о целях масштабной ракетной атаки России

Россия продолжает уничтожать своими ракетами супермаркеты, детские сады и спорткомплексы. Это свидетельствует об агонии окупантов, понимающих, что на поле битвы им Украину не одолеть.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, террор россиян против гражданских объектов свидетельствует о том, что они не понимают решимости украинцев.

Смотрите также Успехи ВСУ на Бердянском направлении: какими будут следующие шаги по освобождению территорий

Почему Россия прибегает к террору

В понимании оккупантов, в местах, по которым они целят, якобы находятся огромные склады западной техники.

"Кроме того, действиями россиян руководит жажда уничтожения. Это бессильная ярость: они не способны вернуть Украину в лоно московской недоимперии. Они уже никогда нас не поймут, ведь сегодня мы кровью опровергаем их представления об "одном народе", – объяснил Черник.

Также оккупанты прибегают к обстрелам в надежде, что это поможет им посеять страх и панику среди гражданского населения. Они надеются, что это будет давить на украинские власти в вопросе мирных переговоров.

"У врага продолжается агония. Ему очень сильно нужно перемирие, но на этом отрезке войны "переговоры с оккупантом не могут длиться дольше автоматной очереди", как говорил последний командующий УПА Василий Кук", – отметил военный эксперт.

Петр Черник о российских террористических обстрелах: смотрите видео

Куда Россия направила ракеты 15 августа