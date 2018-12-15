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      Масштабный пожар в Одессе, горит отделение "Новой почты": фото, видео

      88 Читати новину українською
      В Одессе вспыхнул масштабный пожар
      В Одессе вспыхнул масштабный пожар / Думская

      В Одессе 15 декабря возник крупный пожар. Возгорание возникло в здании, где расположено отделение "Новой почты" на Николаевской дороге.

      Об этом сообщает "Думская".

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      По информации издания, загорелся дом, в котором расположено отделение "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад. О жертвах и пострадавших информации нет.

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      Пожар в Одессе

      Пожежа в Одесі

      Пожар в Одессе

      В пресс-службе "Новой почты" говорят, что очаг возгорания находится на крыше, якобы вспыхнули помещения, которые не имеют никакого отношения к почтовому отделению. Пока неизвестно, насколько сильно пострадало здание изнутри. По состоянию на 14:00 в здании обрушилась крыша.

      Так, на Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. На месте инцидента спасатели развернули штаб, там работает несколько подразделений пожарных.

      Смотрите видео: в Одессе вспыхнул масштабный пожар

       

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Одессы Пожар
      Источник: 24 Канал
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