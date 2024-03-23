Почему Россия атаковала энергообъекты сейчас, а не зимой: что говорят в ОК "Юг"
Во время массированного удара ночью 22 марта россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Не секретом является то, что целью этой атаки, вероятнее всего, был полный блэкаут по всей стране.
Независимо от сезона удары по энергоструктуре нашего государства являются настоящим испытанием. На этом в эфире 24 Канала отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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Россия является коварным врагом
Россияне 20 и 21 марта мощно ударили по Украине. Одна массированная атака была направлена на Киев, другая же – на всю территорию нашего государства. Оккупанты били, в частности, по энергоструктуре Украины.
Пока мы можем констатировать, что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, и необязательно связывать это с отопительным сезоном. Объективно, сегодня наша зависимость от энергетики является достаточно высокой, ежедневно мы нуждаемся в подключении к электроэнергии,
– отметила Наталья Гуменюк.
Важно это не только для людей, но и для предприятий. Их зависимость от энергетики является чрезвычайно высокой. В частности, говорится об интенсивности обработки определенных грузов на морском направлении, если говорить о припортовой инфраструктуре, или обеспечения больниц и объектов социальной инфраструктуры. Примеров на самом деле немало.
"Все это в условиях аварийного подключения может создавать дополнительное социальное напряжение. Это также является элементом гибридной войны. Помните, что враг является коварным и может давить со всех сторон", – подытожила Гуменюк.
Массированная атака по Украине: главное
- Ночью 22 марта россияне нанесли самый масштабный удар по энергетике за все время полномасштабного вторжения. Оккупанты применили более 150 воздушных целей – ракет и дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть средств поражения врага, однако без прилетов в разных городах, к сожалению, не обошлось.
- В частности, значительных поражений была поражена Днепровская ГЭС, расположенная в Запорожье. Оккупанты попали в нее шестью ракетами, нанеся серьезные повреждения. В то же время энергетикам позже днем удалось запустить в работу часть оборудования. Электроэнергию станция пока не производит.
- Очень серьезно от обстрелов пострадал Харьков. Россияне выпустили 22 ракеты различного типа по инфраструктуре города, пытаясь достичь полного блэкаута. Город действительно оказался без света, однако благодаря неутомимой работе специалистов, части жителей Харькова и области восстановили электроснабжение. Поскольку разрушения действительно серьезные, впереди много работы по восстановлению.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя массированную атаку россиян, объяснил, что россияне хотели достичь полного блэкаута по всей стране. Он напомнил, что зимой 2022 – 2023 года, наибольшее количество одновременно примененных средств поражения составляло около сотни. Уже тогда это была серьезная нагрузка на энергосистему, а сейчас – и подавно. Министр также сообщил, что сейчас во всех регионах запитана критическая инфраструктура.