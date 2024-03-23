Почему Россия атаковала энергообъекты сейчас, а не зимой: что говорят в ОК "Юг"

Во время массированного удара ночью 22 марта россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Не секретом является то, что целью этой атаки, вероятнее всего, был полный блэкаут по всей стране.

Независимо от сезона удары по энергоструктуре нашего государства являются настоящим испытанием. На этом в эфире 24 Канала отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Россия является коварным врагом

Россияне 20 и 21 марта мощно ударили по Украине. Одна массированная атака была направлена на Киев, другая же – на всю территорию нашего государства. Оккупанты били, в частности, по энергоструктуре Украины.

Пока мы можем констатировать, что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, и необязательно связывать это с отопительным сезоном. Объективно, сегодня наша зависимость от энергетики является достаточно высокой, ежедневно мы нуждаемся в подключении к электроэнергии,

– отметила Наталья Гуменюк.

Важно это не только для людей, но и для предприятий. Их зависимость от энергетики является чрезвычайно высокой. В частности, говорится об интенсивности обработки определенных грузов на морском направлении, если говорить о припортовой инфраструктуре, или обеспечения больниц и объектов социальной инфраструктуры. Примеров на самом деле немало.

"Все это в условиях аварийного подключения может создавать дополнительное социальное напряжение. Это также является элементом гибридной войны. Помните, что враг является коварным и может давить со всех сторон", – подытожила Гуменюк.

Массированная атака по Украине: главное