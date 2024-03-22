Стоит быть осторожными: способен ли враг повторить атаку этой ночью

В ночь на 22 марта российские оккупанты совершили одну из самых мощных атак по Украине. Враг имеет технические возможности повторить такой же массированный обстрел снова.

Это не означает, что массированная атака точно снова повторится этой ночью, однако нужно быть максимально осторожными. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Враг имеет технические возможности

Роман Свитан отметил, что россияне с Нового года не наносили масштабных атак по Украине. За три месяца враг мог подготовиться, найти цели.

Также захватчики имеют техническую возможность повторить массированную атаку по Украине. В частности, это могут быть попытки нанести еще больший вред объектам, которые они атаковали ночью 22 марта.

Возможно, чтобы дожать какие-то политические моменты и пытаться нанести еще больший вред по тем же объектам. Поэтому нужно быть очень осторожными. Это не означает, что атака будет на 100%, но нужно быть осторожными. Такая техническая возможность у них есть,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Массированный обстрел Украины: главное