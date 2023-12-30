Бюджет Тамбова на 16 лет: на что Россия могла потратить деньги, ушедшие на массированную атаку

Россия потратила на массированный удар по Украине минимум 1,27 миллиарда долларов. Эти средства могли развивать регионы, однако враг потратил их на войну.

Россия 29 декабря массированно атаковала Украину. Враг запустил более 100 ракет, которые стоили ему очень дорого.

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Куда Россия могла направить эти средства

За одну ночь государство-агрессорша потратило:

на 20 миллиардов больше, чем годовой бюджет Рязанской области;

бюджет Тамбова на 16 лет;

На 17 млрд рублей больше, чем выделяют всем регионам России на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году.

В два раза больше, чем выделили всем регионам России на обновление общественного транспорта в 2023 году;

На 30% больше, чем выделяет Минздрав России на оборудование и ремонт медицинских учреждений на уровне регионов.

Только на 30 миллиардов меньше, чем уйдет на строительство всех школ в 64 регионах России.

Массированный удар 29 декабря: главное