Бюджет Тамбова на 16 лет: на что Россия могла потратить деньги, ушедшие на массированную атаку
30 декабря 2023, 09:46Читати новину українською
Источник:Зеркало недели
Россия потратила на массированный удар по Украине минимум 1,27 миллиарда долларов. Эти средства могли развивать регионы, однако враг потратил их на войну.
Россия 29 декабря массированно атаковала Украину. Враг запустил более 100 ракет, которые стоили ему очень дорого.
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Куда Россия могла направить эти средства
За одну ночь государство-агрессорша потратило:
- на 20 миллиардов больше, чем годовой бюджет Рязанской области;
- бюджет Тамбова на 16 лет;
- На 17 млрд рублей больше, чем выделяют всем регионам России на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году.
- В два раза больше, чем выделили всем регионам России на обновление общественного транспорта в 2023 году;
- На 30% больше, чем выделяет Минздрав России на оборудование и ремонт медицинских учреждений на уровне регионов.
- Только на 30 миллиардов меньше, чем уйдет на строительство всех школ в 64 регионах России.
Массированный удар 29 декабря: главное
- В канун Нового года российские оккупанты прибегли к очередному массированному удару. Во время атаки использовали почти все виды вооружения, кроме "Калибров". во многих городах Россия попала в объекты гражданской инфраструктуры и в жилые дома.
- В результате ракетного удара по столице пострадали 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что в Киевской области также работала противовоздушная оборона, а в нескольких районах Киева вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.
- В Украине, по данным областных военных администраций, по меньшей мере 31 погибший человек и 148 раненых вследствие вражеской атаки. Вечером глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 19:29 29 декабря известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.
- Одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. На фоне этой ситуации президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности Польши, а премьер-министр Дональд Туск провел совещание с представителями военного командования.