"Под надежной защитой": в Черкасской и Николаевской области отработала ПВО

Этой ночью российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, в Черкасской области удалось сбить вражескую ракету. Силы противовоздушной обороны отработали и в Николаевской области.

Обошлось без пострадавших. О террористической атаке оккупантов пишет 24 Канал.

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ПВО сбила российскую ракету в Черкасской области

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С полуночи до утра Черкасская область была в тревоге и с постоянной угрозой ракетных обстрелов. Впрочем, под надежной защитой наших защитников, подчеркнул Игорь Табурец.

Силами ПВО над областью была сбита российская ракета. Люди не пострадали. Разрушений тоже нет. И это самое главное,

– подчеркнул чиновник.

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В Николаевской области тоже работала ПВО

Утром Виталий Ким рассказал, что на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.

Работала ПВО, результаты – позже,

– отметил глава ОВА.

Сколько ракет и дронов уничтожили наши защитники

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: