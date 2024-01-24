Не значит, что она неисправна: почему в некоторых ракетах не детонирует боевая часть

Во время российских обстрелов 23 января в Киеве в многоквартирном доме обнаружили боевую часть ракеты Х-101, которая не сдетонировала. После эвакуации жителей дома в Святошинском районе ее удалось убрать.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ракета может не взорваться по нескольким причинам. В любом случае несдетонированные боевые части очень опасны.

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По каким причинам ракета может не сдетонировать

Военный эксперт пояснил, что для детонирования боевой части нужно, чтобы сработал детонатор – через внешнее воздействие – при ударе с другой ракетой, или из-за внутреннего воздействия, когда взрывается детонатор.

Детонатор может быть нескольких модификаций – от контактного (действует при непосредственном контакте с землей или радиоконтакте) до временного (он специально устанавливается, чтобы ракета упала, а боевая часть взорвалась затем, когда ее будут обезвреживать службы ГСЧС, саперы). Важно понимать, какой именно детонатор установлен в боевой части ракеты.

Поэтому, если боевая часть не сдетонировала, это не значит, что она неисправна,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В воздухе ракета выводится из строя противоракетой и чаще не уничтожается полностью, а сбивается с курса, попадая в облако поражающих элементов. Боевая часть при ударе, вероятнее всего из-за наличия ударного взрывателя, подрывается.

Однако это может не произойти по нескольким причинам:

не было нанесено достаточное ударное действие в воздухе;

не сработал взрыватель уже при ударе об землю;

наличие временного детонатора – самый опасный случай.

"Именно поэтому нельзя ни в коем случае близко подходить к неразорвавшимся частям ракеты. Они могут в любой момент сдетонировать", - заметил Роман Свитан.

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