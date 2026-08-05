В Кремле цинично пытаются оправдать атаку на Киев

Министерство обороны России выступило с заявлением относительно массированной атаки на Украину в ночь на 5 августа. Враг цинично пытается оправдать удары по Киеву и Киевской области.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что якобы нанесли удары по военным объектам.

Какое заявление сделало Министерство обороны России?

Министерство обороны России заявило, что во время ночной массированной атаки на Украину якобы были поражены объекты, связанные с военной логистикой. В ведомстве страны-агрессора утверждают, что удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.

По версии российского Минобороны, эти объекты якобы использовались для хранения, доставки вооружения и военных грузов, а также производства и распределения беспилотных летательных аппаратов.

Также в России заявили о якобы поражении трех сухогрузов вблизи Одессы. По утверждению российской стороны, эти корабли якобы перевозили оружие и военное имущество для Вооруженных сил Украины.

В то же время украинские власти сообщали о других последствиях ночной атаки. В Киеве в результате российского удара были зафиксированы попадания, разрушения и пожары в нескольких районах столицы – Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском. На местах работали спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия обстрела и обследовали поврежденные территории.

По данным ГСЧС, в результате атаки в Киеве погиб один человек, еще 26 человек получили ранения. Пожары, возникшие после российского удара, были локализованы и ликвидированы, однако спасатели продолжали проводить аварийно-спасательные работы, в частности разбирать поврежденные конструкции и проверять места возможных разрушений.

В Голосеевском районе сообщали о разрушении нежилого здания и пожаре на территории складских помещений. Также там произошла утечка аммиака из-за повреждения системы, однако, по информации городских властей, угрозы для населения не было. В то же время из-за повышенных показателей концентрации вредных веществ жителям рекомендуют оставаться дома и не открывать окна из-за критического ухудшения качества воздуха.

В Оболонском районе в результате попадания снарядов возникли возгорания в нежилых зданиях, в Святошинском – произошло возгорание складского помещения, а в Деснянском районе спасатели ликвидировали пожары в двух нежилых сооружениях. Экстренные службы работали на нескольких объектах одновременно, поскольку враг нанес комбинированный удар ракетами и ударными беспилотниками.

Киевские городские власти также сообщали о повреждениях гражданской инфраструктуры, складских и других нежилых помещений. Мэр столицы Виталий Кличко заявлял о росте числа пострадавших, поскольку информация после атаки продолжала уточняться.