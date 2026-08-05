У відомстві країни-агресорки стверджують, що нібито уразили військові об’єкти.

Яку заяву зробило Міністерство оборони Росії?

Міністерство оборони Росії заявило, що під час нічної масованої атаки по Україні нібито були уражені об’єкти, пов’язані з військовою логістикою. У відомстві країни-агресорки стверджують, що удари високоточною зброєю та безпілотниками були спрямовані на транспортно-логістичні та розподільчі центри у Києві та Київській області.

За версією російського Міноборони, ці об’єкти начебто використовувалися для зберігання, доставки озброєння та військових вантажів, а також виробництва й розподілу безпілотних літальних апаратів.

Також у Росії заявили про нібито ураження трьох суховантажних суден поблизу Одеси. За твердженням російської сторони, ці кораблі начебто перевозили зброю та військове майно для Збройних сил України.

Водночас українська влада повідомляла про інші наслідки нічної атаки. У Києві через російський удар зафіксували влучання, руйнування та пожежі у кількох районах столиці – Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському. На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілу та обстежували пошкоджені території.

За даними ДСНС, унаслідок атаки в Києві загинула одна людина, ще 26 людей отримали поранення. Пожежі, які виникли після російського удару, були локалізовані та ліквідовані, однак рятувальники продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи, зокрема розбирати пошкоджені конструкції та перевіряти місця можливих руйнувань.

У Голосіївському районі повідомляли про руйнування нежитлової будівлі та пожежу на території складських приміщень. Також там стався витік аміаку через пошкодження системи, однак, за інформацією міської влади, загрози для населення не було. Водночас через підвищені показники концентрації шкідливих речовин мешканцям радять залишатися вдома та не відчиняти вікна через критичне погіршення стану повітря.

В Оболонському районі через влучання виникли загоряння у нежитлових будівлях, у Святошинському – сталося займання складського приміщення, а в Деснянському районі рятувальники ліквідовували пожежі у двох нежитлових спорудах. Екстрені служби працювали на кількох локаціях одночасно, адже ворог завдав комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками.

Київська міська влада також повідомляла про пошкодження цивільної інфраструктури, складських та інших нежитлових приміщень. Мер столиці Віталій Кличко заявляв про зростання кількості постраждалих, оскільки інформація після атаки продовжувала уточнюватися.