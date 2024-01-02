Польша поднимала в небо F-16 из-за массированной атаки России по Украине

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 2 января. Из-за этой атаки России по нашему государству Польша подняла в небо истребители F-16.

В Польше отметили, что такие действия были предприняты с целью защиты их воздушного пространства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Что известно об F-16, которые подняла в воздух Польша

В сообщении оперативного командования отмечалось, что наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, которая связана с нанесением ударов по территории Украины.

В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников,

– говорится в сообщении командования.

Отмечается, что около 5:45 утра в воздух взлетела пар истребителей, дислоцированный на базе в Лаське, а около 6:15 утра – пара из базы в Кшесинах.

В командовании Вооруженных сил Польши предупредили, что деятельность польской и союзной авиации в их воздушном пространстве может быть связана с повышенным шумом, особенно в восточной части страны.

С чем связаны такие действия Польши: коротко