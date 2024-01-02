Польша поднимала в небо F-16 из-за массированной атаки России по Украине
Источник:Dowództwo Operacyjne
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 2 января. Из-за этой атаки России по нашему государству Польша подняла в небо истребители F-16.
В Польше отметили, что такие действия были предприняты с целью защиты их воздушного пространства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
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Что известно об F-16, которые подняла в воздух Польша
В сообщении оперативного командования отмечалось, что наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, которая связана с нанесением ударов по территории Украины.
В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников,
– говорится в сообщении командования.
Отмечается, что около 5:45 утра в воздух взлетела пар истребителей, дислоцированный на базе в Лаське, а около 6:15 утра – пара из базы в Кшесинах.
В командовании Вооруженных сил Польши предупредили, что деятельность польской и союзной авиации в их воздушном пространстве может быть связана с повышенным шумом, особенно в восточной части страны.
С чем связаны такие действия Польши: коротко
- 2 января государство-агрессор массированно атаковало ракетами украинские города. Так, российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву, запустив ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы".
- В КГВА отметили, что, по предварительным данным, враг выпустил по украинской столице более 70 ракет. Воздушная тревога суммарно там продолжалась почти 6 часов и началась с атаки "Шахедов".
- Также массировано оккупанты обстреляли и город Харьков. Там в результате вражеской атаки по состоянию на 14:21 количество раненых увеличилось до 52 человек, а также известно об одной погибшей 91-летней женщине.
- Очевидно, эта атака оккупантов на Украину подтолкнула Польшу поднять в свое воздушное пространство истребители F-16. Дело в том, что во время предварительной массированной атаки России по Украине 29 декабря 2023 года воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект.
- В связи с этим президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством. Так, впоследствии выяснилось, что неизвестный объект, зафиксированный в воздушном пространстве Польши при атаке оккупантов на Украину, является российской ракетой.