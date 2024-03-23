Почему Россия атаковала энергосистему сейчас, а не зимой: Свитан предположил причину

Российские оккупанты совершили атаку на объекты энергетики Украины 22 марта. Враг планировал ее несколько недель.

Захватчики все это время проводили разведку. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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"Атака 22 марта, точечные удары, прописаны маршруты ракет в основном по энергообъектам. Это то, что планировалось, разведывалось. Некоторое время проводилась разведка. Подготовка длилась примерно месяц, не меньше", – подчеркнул он.

"У россиян закончился наступательный этап"

Роман Свитан отметил, что эта атака не имела никаких военных целей, только террористические цели. У врага закончился наступательный потенциал. Сейчас захватчикам важно остановить боевые действия, чтобы восстановить силы.

Оккупанты хотят заставить Украину сесть за стол переговоров и заморозить войну. Они хотят накопить силы, чтобы впоследствии ударить с новой силой.

У россиян закончился наступательный этап. Теперь у них примерно 3 – 5 месяцев – так называемый этап накопления. Для них очень важно замораживание боевых действий, почему и, вероятнее всего, был нанесен этот удар,

– объяснил военный эксперт.

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