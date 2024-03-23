Почему Россия атаковала энергосистему сейчас, а не зимой: Свитан предположил причину
Российские оккупанты совершили атаку на объекты энергетики Украины 22 марта. Враг планировал ее несколько недель.
Захватчики все это время проводили разведку. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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"Атака 22 марта, точечные удары, прописаны маршруты ракет в основном по энергообъектам. Это то, что планировалось, разведывалось. Некоторое время проводилась разведка. Подготовка длилась примерно месяц, не меньше", – подчеркнул он.
"У россиян закончился наступательный этап"
Роман Свитан отметил, что эта атака не имела никаких военных целей, только террористические цели. У врага закончился наступательный потенциал. Сейчас захватчикам важно остановить боевые действия, чтобы восстановить силы.
Оккупанты хотят заставить Украину сесть за стол переговоров и заморозить войну. Они хотят накопить силы, чтобы впоследствии ударить с новой силой.
У россиян закончился наступательный этап. Теперь у них примерно 3 – 5 месяцев – так называемый этап накопления. Для них очень важно замораживание боевых действий, почему и, вероятнее всего, был нанесен этот удар,
– объяснил военный эксперт.
Массированный обстрел Украины: главное
- В ночь на 22 марта оккупанты нанесли удар по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской, которая расположена в Запорожской области. Как сообщили в Укргидроэнерго, Россия ударила по гидросооружениям и плотине. В результате атаки возник пожар. Также под ударом оказался троллейбус, который ехал через плотину.
- Заметим, что угрозы прорыва нет – ситуация на Днепровской ГЭС сейчас контролируется. Сейчас все соответствующие спецслужбы продолжают работать и устраняют последствия обстрела. Движение через ДнепроГЭС временно остановлено.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ракетные обстрелы 22 марта – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
- Кроме того, из-за обстрела также было обесточено Запорожскую АЭС. В разных регионах Украины возникли перебои с электроэнергией.