Начали действовать более разумно: какую цель выбрали россияне для обстрелов

В 2022 году Украина даже не систематизировала учет вражеских ракет и беспилотников. На тот период количество запущенных средств достигало более 100 единиц в сутки. В последние дни россияне снова начали массированно бить по территории Украины, но не стоит утверждать, что сил у врага сейчас больше, чем в позапрошлом году.

Оккупанты пытаются использовать имеющиеся ресурсы рационально. Они набираются опыта и знаний, как и украинские военные. Поэтому каждый удар становится все более комплексным и продуманным. Поэтому, как рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, россияне и начали бить по конкретным целям.

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Начали свою операцию весной

Лакийчук отметил, что во время вражеского обстрела 22 марта россияне в разное время запустили баллистику, "Шахеды" и крылатые ракеты, чтобы вражеское железо долетело до своих целей примерно в одинаковый период. Оккупанты не использовали традиционную схему: первая волна – перегрузки украинской системы ПВО, вторая – удары по объектам.

Начиная с 21 марта, россияне запускают "винегрет" из ракет и беспилотников, чтобы атака состоялась кучей. Украинским воинам сложно одновременно работать по разным типам оружия, поскольку каждая из них имеет разную характеристику. Поэтому враг пытается таким образом достичь преимущества, чтобы уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Хорошо, что мы успели пережить самое страшное – зимний период. И они начали свою операцию весной. Поэтому самого страшного вряд ли следует ожидать, но жизни они нам не дадут,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Можно констатировать, что россияне решили "положить" украинскую энергетику. К тому же, сейчас противник действует более разумно, пытаясь бить по наиболее уязвимым элементам системы и наносить удар по ее сложным частям. Однако отопительный сезон понемногу заканчивается, с каждым днем становится теплее и последствия ударов гораздо меньше, чем в осенне-зимний период в 2022 году.

Массированная атака по Украине: главное

В ночь на 24 марта враг снова нанес массированный удар. Было зафиксировано пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед".

Украинские воины в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что утром враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть повреждения объектов "Нафтогаза" на Западе. Информации о пострадавших нет.

Россияне ударили по Киеву более 10 ракетами, которые все удалось сбить. Из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо. ГСЧС попросило людей одеть маски и отойти от места падения как можно дальше.

Россияне действуют похоже, как украинские военные, которые мощно бьют по российским НПЗ. Украина наносит удар не по каким-то бочкам, а именно по комплексам глубокой переработки. Если ракета туда попадет, предприятие останавливает работу на длительное время. Так же пытаются действовать оккупанты, но по энергетической системе Украины.