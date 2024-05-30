Комбинированная атака по Украине: защитники сбили 7 крылатых ракет и более 30 дронов
Россия ночью на 30 мая атаковала Украину ракетами и дронами. Враги выпустили по нашей стране десятки "Шахедов" и ракет.
Воздушные силы ВСУ ориентировочно перед 1 часом ночи на 30 мая сообщили о взлете 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Буквально через несколько минут враги начали атаковать Украину "Шахедами".
Смотрите также Еще 1160 оккупантов и более 150 единиц техники: потери врага на 30 мая
Россия массированно атаковала Украину
В ночь на 30 мая 2024 года Россия ударила по военным объектам и критической инфраструктуре Украины:
- 8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,
- 11 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области России;
- 32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,
– рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Украинские военные уточнили, что они смогли сбить:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- 32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
Вражеские цели сбивали в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
Россия атаковала ракетами и "Шахедами"
Россия атаковала Украину: основное
- Ориентировочно перед 1 часом ночи 30 мая российские оккупанты начали обстреливать Украину беспилотниками типа "Шахед".
- Вражеские дроны кружили над Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской областями.
- В 0:26 – взрывы раздавались на Днепропетровщине, перед полуночью и в 1 ночи – в Днепре, в 2 – в Харькове.
- Уже в 2:55 враг запустил крылатые ракеты Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
- Ориентировочно в 3:32 объявили о ракетной опасности на Севере и Востоке Украины из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
- Ориентировочно в 2:39 взрывы прогремели в Хмельницкой области. Далее в 3:01, 3:33 и 4:36 30 мая – в районе Староконстантинова, что в Хмельницкой области.
- Кстати, в Днепропетровской области военные сбили аж 7 вражеских беспилотников. В частности, в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.
- К сожалению, из-за падения обломков в Днепровском районе повреждены частный дом и линия электропередач.