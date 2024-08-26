Эту атаку планировали долго: в ОП ответили, является ли обстрел Украины "местью за Курщину"

С ночи 26 августа Россия начала массированную атаку по Украине. Более 15 областей нашего государства пострадали от комбинированных ударов врага.

Это не первый массированный удар по Украине, для которого используют сотни ракет и дронов. Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что неуместно называть очередную атаку России "возмездием за Курскую область".

К теме 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Россия может вести войну только одним способом

Россияне в очередной раз совершили террористическую атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых масштабных ударов по нашей стране за последнее время.

Некоторые пропагандисты уже закричали о "возмездии" за наступление Сил обороны в Курской области, которое ранее анонсировал Владимир Путин.

Война идет уже более 2,5 лет, в течение которых Путин использует стратегическую авиацию, массированные комбинированные удары дронами и ракетами. Эта атака не "возмездие" за что-то, это – традиционная модель ведения войны со стороны России,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия сознательно атакует гражданское население, сознательно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И делает это не потому, что "мстит" за что-то, а, потому что хочет уничтожить Украину. Именно поэтому Кремль и начал полномасштабное вторжение.

"Для России очень важно максимально жестко атаковать именно гражданское население. Это их ключевой элемент ведения войны. Эти 100 ракет и 100 дронов (точных данных о количестве оружия пока нет – 24 Канал) свидетельствует о том, что эта атака была сознательной и планировали ее долго", – отметил советник председателя ОП.

Смотрите также Зеленский назвал Путина "больным существом" и просит Запад снять ограничения в дальнобойности

Такие массированные атаки действительно требуют подготовки. Уже не впервые российские военные долго готовятся к подобным ударам, перед тем собирая данные, в том числе и благодаря разведывательным дронам. А также это требует определенного накопления ракет и дронов.

"Нельзя говорить, что есть какая-то прямая связь между Курском и такими ракетными ударами. Еще раз, это единственный способ ведения войны со стороны России... Россия масштабно использует артиллерию и КАБы и по своей территории. Тип войны, независимо от того, где Россия воюет, всегда одинаковый – геноцидный", – подытожил Подоляк.

Коротко о массированной атаке России