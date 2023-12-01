Украинская ПВО уничтожает более 100 целей: чего ждут россияне перед массированным ударом

Россияне в любой день могут приступить к массированным ракетным атакам по энергетическим объектам Украины. Вероятно, они ждут, когда установится минусовая температура, чтобы оставить украинцев в морозы без света и тепла.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что оккупанты не ждут морозов, они и так каждый день атакуют Украину. В день на нашу территорию отправляется 20 – 30 летательных аппаратов, в частности "Шахеды", и ракет Х-59 и Х-31.

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Ждут повода

Что касается масштабных атак, в которые вовлечено большое количество летательных аппаратов, россияне будут проводить их только тогда, когда это им потребуется для информационного резонанса.

В День памяти жертв Голодомора 25 ноября оккупанты атаковали Украину 75-ю "Шахедами". Их задача была не пробить украинскую систему ПВО, потому что россияне понимают, что наша противовоздушная оборона уничтожает более 100 целей. Поэтому это была информационная акция,

– предположил военный эксперт.

Именно поэтому атаки с большим количеством летательных аппаратов россияне будут устраивать только под какие-нибудь важные даты или события.

Когда ждать массированных атак на территорию Украины от оккупантов: смотрите видео

Если Владимир Путин объявит, что еще раз собирается идти в президенты, то "приурочить" к этому событию он может массированную атаку по Украине. Также таким поводом могут стать праздники – Новый год или Рождество – 25 декабря.

"А каждый день атаки меньшим количеством летательных аппаратов будут продолжаться. Россияне производят более 30 беспилотников типа "Шахед" в сутки и около 100 ракет в месяц. Теперь они будут накапливать их. Однако в любой момент оккупанты могут организовать массированную атаку, но под информационный повод", – отметил Роман Свитан.

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