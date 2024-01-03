Удары планировались: на что рассчитаны массированные атаки России на Украину
Россия 29 декабря 2023-го года и 2 января 2024-го массированно атаковала Украину. Но эти удары готовились и являются абсолютно прогнозируемыми.
Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что страна-агрессор накапливала определенный запас ракет из-за того, что он иссяк. Поэтому оккупантам нужно было фактически обеспечить изготовление оружия, доставку и подготовку к ударам.
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"Цель, конечно, была – это ракетный террор. Они от этого никуда не делись. Прежде всего, это откровенно террористические удары", – подчеркнул Мусиенко.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что "устраивает" россиян
Захватчики могут стрелять по промышленным или потенциальным объектам оборонно-промышленного комплекса. Однако это – не большинство целей для ударов противника.
В принципе их "устраивает" то, что ракеты просто летят фактически по гражданской застройке и влекут за собой разрушение, повреждение жилых домов. Прежде всего и для гражданского населения – это потери,
– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Такими ударами, по мнению Александра Мусиенко, оккупанты не могут достичь своих целей. Это показала практика двух атак врага – 29 декабря и 2 января.
"Прежде всего таким массированным террором попытаться дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в государстве на фоне определенных происходящих моментов", – сказал Мусиенко.
Речь, в частности, о панике среди украинцев относительно мобилизации и того, что ждет в будущем. Теперь Россия активно способствует переживаниям, в частности, насчёт того, хватит ли средств ПВО.
"Разговоры о внутриполитическом единстве, о том, что же будет, о том, что враг "сильный и наступает", о том, что где-то нет снарядов. На фоне этого получаете еще и обстрелы. Они же специально это делают. Поэтому это – еще и метод психологического террора", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Когда Россия снова может ударить
Враг накопил ракеты для нескольких ударов с такой интенсивностью, которая есть сейчас. Мусиенко убежден, что оккупанты в ближайшее время будут пытаться применить все эти ракеты. Страна-агрессор надеется, что она сможет прорвать кольцо эшелонированной ПВО вокруг Киева и достичь больших разрушений, убытков и т.д. Или распространить географию ударов.
"Потом опять-таки иссякнут подготовленные к этому раунду удары ракеты. Они пойдут их производить для того, чтобы через определенный период времени, пару месяцев, восстановить свою активность в этом плане", – предположил Александр Мусиенко.
Ракетные обстрелы россиян: анализ
- Россия массированно ударила ракетами по Украине 2 января. Этот обстрел отличался от предыдущей атаки противника 29 декабря. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната, россияне запускали ракеты с разных направлений. Они летели не по прямой. Враг пытается истощить систему ПВО и добиться своих целей.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что обстрел 2 января был похож на атаку врага 29 декабря. Сходство было как в типах, так и в количестве воздушных целей.
- В британской разведке сообщили, что Россия сменила тактику массированных обстрелов Украины. Последние удары врага, вероятнее всего, были направлены на оборонную промышленность Украины. Большие атаки россиян минувшей зимой были направлены, прежде всего, на энергоинфраструктуру.