В Чехии могут отключить посольству России свет и газ, чтобы там "почувствовали на вкус собственное лекарство"

30 ноября 2022 , 06:39
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Новости

Массированные ракетные обстрелы оставляют миллионы украинцев без света, но мы и без него хорошо видим, кто россияне. Солидарны с нами чехи, которые хотят проучить оккупантов.

Проект "Подарок Путину" опубликовал петицию. В ней предложили лишить электроэнергии жилые дома, принадлежащие России. Таким образом, стремятся проучить врага за массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Россияне в Праге могут сидеть без света

Россия, очевидно, решила сломать Украину тьмой и холодом. С точки зрения высшего морального принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать свои лекарства. Требуем отключить от газа, воды и электроэнергии все принадлежащие России здания,
– говорится в тексте петиции.

Что такое "Подарок для Путина"

Это чешский проект, направленный на поддержку Украины. В его рамках недавно чехам удалось собрать деньги на танк для украинской армии.
Источник: Darek pro Putina

Нынешняя петиция – реакция граждан страны на продление ракетного террора со стороны России. Ведь враг еще раз доказывает, что воюет не на поле боя, а против гражданских. А его "стратегическими" объектами стали электростанции, теплостанции, а также водопроводы.

Авторы петиции подчеркивают, что новая фаза войны приносит катастрофические последствия для гражданских. И их они ощущают на ежедневной основе. Они подчеркивают, что без света и воды остаются не только квартиры, школы и детские сады, но магазины, предприятия и даже больницы.

Какая ситуация с электроснабжением в Украине

Стоит внимания – сколько еще украинцы будут сидеть без света: смотрите видео

 

Автор: Назарій Лазур