Ту-95МС выпустили крылатые ракеты: куда они летят
Стратегические бомбардировщики России Ту-95МС выполнили очередной боевой вылет, чтобы атаковать крылатыми ракетами украинцев. Воздушные силы сообщили о пусках около 3 часов утра 12 июня.
Воздушная тревога, как всегда и происходит во время массированных и комбинированных атак врага, охватила всю территорию Украины. Чуть раньше российские военные применили против нас и дроны-камикадзе типа "Шахед".
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Массированная атака России на Украину ночью 12 июня: что происходит
Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг! – УС. Мониторы же пишут, что ракеты понемногу меняют курс в сторону Винницкой области. Ракеты сейчас летят через Черкасскую область. Вторая группа ракет на Сумщине, курс юго-западный! Ракеты из Сумщины летят на Полтавщину, в направлении Миргорода. Воздушная тревога по всей Украине. Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область. Ракетная опасность. Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95МС! – Воздушные силы. В это время продолжается атака "Шахедами". Воздушная тревога по состоянию на 2 ночи в большинстве областей, от Харьковской до Винницкой, от Сумской до Херсонской. Вылет стратегических бомбардировщиков, пишут мониторы, подтвердился (хотя сообщения от Воздушных сил пока не было). О возможном взлете Ту-95МС врага сообщили мониторинговые сообщества. Речь шла о 3 – 4 бортах, которые начали движение в сторону пусковых рубежей.
Если вылет боевой, ориентировочный выход на рубежи пусков – 2 или 3 часа ночи. Следовательно, в наше пространство они войдут между 3 и 4 утра.
Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг! – УС. Мониторы же пишут, что ракеты понемногу меняют курс в сторону Винницкой области.
Ракеты сейчас летят через Черкасскую область.
Вторая группа ракет на Сумщине, курс юго-западный!
Ракеты из Сумщины летят на Полтавщину, в направлении Миргорода.
Воздушная тревога по всей Украине.
Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.
Ракетная опасность. Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95МС! – Воздушные силы.
В это время продолжается атака "Шахедами". Воздушная тревога по состоянию на 2 ночи в большинстве областей, от Харьковской до Винницкой, от Сумской до Херсонской.
Вылет стратегических бомбардировщиков, пишут мониторы, подтвердился (хотя сообщения от Воздушных сил пока не было).
О возможном взлете Ту-95МС врага сообщили мониторинговые сообщества. Речь шла о 3 – 4 бортах, которые начали движение в сторону пусковых рубежей.
В июне Россия уже атаковала Украину крылатыми ракетами
- 1 июня в 2024 году с нескольких бортов Ту-95 враг запустил с нескольких бортов Ту-95 35 крылатых ракет Х-101, 30 из них обезвредила ПВО. В ту ночь против нас применили 53 ракеты различных типов.
- А 7 июня Россия атаковала Украину 5 крылатыми ракетами и 53 "Шахедами". Все ракеты удалось обезвредить силам противовоздушной обороны. Также они устранили угрозу от 48 дронов-камикадзе.
Вследствие воздушных атак врага в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике, действуют графики стабилизационных отключений света. Поэтому обратим внимание, что украинцам нужно экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 17 до 23. И как можно меньше использовать мощные электроприборы, а в указанные часы, если это возможно, не использовать их вообще.