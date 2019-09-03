09:38
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Массовое отравление шаурмой в Одесской области: пострадали 37 человек

      99 Читати новину українською
      Массовое отравление в Одесской области
      Массовое отравление в Одесской области / Фото из открытых источников

      Причина отравления клиентов одного из заведений в Одесской области банальна – несоблюдение санитарных требований при приготовлении блюда. Случился инцидент в городке Авангард Овидиопольского района. Среди пострадавших – 4 детей.

      Вследствие массового отравления в больницу попали более двух десятков человек, сообщает "Думская". После инцидента и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова распорядилась безотлагательно проверить все объекты в городе, торгующих фастфудом.

      Читайте также: На Львовщине отравились дети

      Во время проверки заведения, в котором отравились люди, работниками Держпродспоживслужбы были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований.

      Все пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне на Торговой улице. Проверить этот объект общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции. Сейчас установлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований работниками павильона,
      – сообщил представитель Держпродспоживслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

      Отмечается, что часть людей, обратившихся за медицинской помощью уже обследовали и выписали из больницы. По состоянию на вторую половину понедельника, 2 сентября, в больничных палатах остается половина пострадавших – 18 человек, в том числе 4 детей.

      По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

      Первые симптомы при отравлении

      Продукты, которые чаще всего провоцируют пищевое отравление

      blog_ava
      Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      10081
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Отравление Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      893
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1000
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук