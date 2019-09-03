Причина отравления клиентов одного из заведений в Одесской области банальна – несоблюдение санитарных требований при приготовлении блюда. Случился инцидент в городке Авангард Овидиопольского района. Среди пострадавших – 4 детей.

Вследствие массового отравления в больницу попали более двух десятков человек, сообщает "Думская". После инцидента и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова распорядилась безотлагательно проверить все объекты в городе, торгующих фастфудом.

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Во время проверки заведения, в котором отравились люди, работниками Держпродспоживслужбы были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований.

Все пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне на Торговой улице. Проверить этот объект общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции. Сейчас установлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований работниками павильона,

– сообщил представитель Держпродспоживслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

Отмечается, что часть людей, обратившихся за медицинской помощью уже обследовали и выписали из больницы. По состоянию на вторую половину понедельника, 2 сентября, в больничных палатах остается половина пострадавших – 18 человек, в том числе 4 детей.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

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