Мать мальчика призналась, что сама виновата. Поэтому не будет предъявлять претензии к руководству дельфинария.
Предыстория Дельфин укусил ребенка в Одессе: мальчику пришлось зашивать рану
Вокруг бассейна есть множество табличек с запретами близко приближаться к ограждению. Так, почему мать считает, что об опасности близкого контакта ее не предупредили, – неизвестно.
Об инциденте в дельфинарии: кратко
- 6 июня во время представления в дельфинарии 6-летний мальчик из Черновцов решил погладить дельфина.
- А мать ребенка хотела заснять это.
- Млекопитающее укусило мальчика за руку, рану пришлось зашивать.
- Сначала мать возмущалась, но впоследствии признала, что сама не обезопасила собственного сына.
- В дельфинарии между тем собираются усилить контроль и меры безопасности.