Мать мальчика призналась, что сама виновата. Поэтому не будет предъявлять претензии к руководству дельфинария.

Предыстория Дельфин укусил ребенка в Одессе: мальчику пришлось зашивать рану

Вокруг бассейна есть множество табличек с запретами близко приближаться к ограждению. Так, почему мать считает, что об опасности близкого контакта ее не предупредили, – неизвестно.

Об инциденте в дельфинарии: кратко

6 июня во время представления в дельфинарии 6-летний мальчик из Черновцов решил погладить дельфина.

А мать ребенка хотела заснять это.

Млекопитающее укусило мальчика за руку, рану пришлось зашивать.

Сначала мать возмущалась, но впоследствии признала, что сама не обезопасила собственного сына.

В дельфинарии между тем собираются усилить контроль и меры безопасности.

Обратите внимание! Кетолог объяснила, что такая реакция дельфина является абсолютно естественной. Они являются хищниками по своей природе, и этот инцидент лишь подтверждает, что животные остаются собой даже в неволе.