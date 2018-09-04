Мать Бейонсе показала, как певица выглядела в 4 месяца: трогательное фото

4 сентября популярной американской певице Бейонсе исполняется 37 лет. В честь дня рождения мать звезды Тина Ноулз решила сделать сюрприз поклонникам и опубликовала архивное фото.

Так, мама Бейонсе показала, как выглядела ее дочь в 4 месяцев на своей странице в Instagram.

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Тина пожелала дочери счастливого дня рождения, а также рассказала поклонникам Бейонсе о ней больше.

"Ты всегда думаешь, планируешь, анализируешь, строишь стратегии, как тебе улучшить все, к чему ты прикасаешься!", – прокомментировала фотографию Ноулз.

По словам женщины, те дни, когда на свет родилась Бейонсе, а потом ее сестра Соланж были самыми счастливыми в ее жизни.

Я не могла сдержать своего восторга и гордости, и всевпитывающей любви, которую чувствовала к тебе, моему первенцу. Я поклялась любить и лелеять тебя каждый день. До конца моей жизни! Иногда я не могу поверить, что из всех невероятных людей в мире Бог именно меня избрал быть твоей мамой,

– заявила мать Бейонсе.



Бейонсе в детстве / Instagram