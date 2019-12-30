Мать оставила новорожденного младенца в подъезде в Кривом Роге
Жительница одного из домов нашла брошенного младенца и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок была замотан в старый женский халат.
В Кривом Роге местная жительница нашла брошенного новорожденного младенца. Ребенка доставили в приемное отделение роддома №1, сообщает Rudana.
Читайте также: В Киевской области мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына
Врачи состояние младенца оценили как средней степени тяжести. Ребенка сразу доставили в отделение интенсивной терапии и начали согревания, инфузионную терапию – все интенсивные виды лечения, которые нужны сейчас.
В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua
Вес ребенка – 2300 грамм. По предварительным признакам врачи определили, что девочка родилась накануне. Вероятно, роды проходили в домашних условиях.
Новорожденную девочку поместили в инкубатор. Ребенок проходит лечение.
В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua
Правоохранители начали розыск матери, которая оставила младенца в подъезде.
В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua
Выбор редакции
-
Family look: несколько новогодних образов для всей семьи, которые понравятся каждомусегодня , 11:32
-
Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 годусегодня , 11:00
-
Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиковсегодня , 09:38