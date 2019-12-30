Мать оставила новорожденного младенца в подъезде в Кривом Роге

Жительница одного из домов нашла брошенного младенца и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок была замотан в старый женский халат.

В Кривом Роге местная жительница нашла брошенного новорожденного младенца. Ребенка доставили в приемное отделение роддома №1, сообщает Rudana.

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Врачи состояние младенца оценили как средней степени тяжести. Ребенка сразу доставили в отделение интенсивной терапии и начали согревания, инфузионную терапию – все интенсивные виды лечения, которые нужны сейчас.



В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua

Вес ребенка – 2300 грамм. По предварительным признакам врачи определили, что девочка родилась накануне. Вероятно, роды проходили в домашних условиях.

Новорожденную девочку поместили в инкубатор. Ребенок проходит лечение.



В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua

Правоохранители начали розыск матери, которая оставила младенца в подъезде.



В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua