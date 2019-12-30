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      Мать оставила новорожденного младенца в подъезде в Кривом Роге

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      В Кривом Роге в подъезде нашли новорожденного ребенка / rudana.com.ua

      Жительница одного из домов нашла брошенного младенца и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок была замотан в старый женский халат.

      В Кривом Роге местная жительница нашла брошенного новорожденного младенца. Ребенка доставили в приемное отделение роддома №1, сообщает Rudana.

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      Врачи состояние младенца оценили как средней степени тяжести. Ребенка сразу доставили в отделение интенсивной терапии и начали согревания, инфузионную терапию – все интенсивные виды лечения, которые нужны сейчас.

      Кривий Ріг немовля дитина
      В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua

      Вес ребенка – 2300 грамм. По предварительным признакам врачи определили, что девочка родилась накануне. Вероятно, роды проходили в домашних условиях.

      Новорожденную девочку поместили в инкубатор. Ребенок проходит лечение.

      дитина новонароджена Кривий Ріг
      В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua

      Правоохранители начали розыск матери, которая оставила младенца в подъезде.

      Кривий Ріг немовля інкубатор дитина
      В подъезде нашли новорожденного ребенка / Фото: rudana.com.ua

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Кривого Рога
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