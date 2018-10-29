Мать утопила собственных детей в Киеве: суд определил ее дальнейшую судьбу

Подозреваемой в убийстве двух собственных детей Екатерине Бабкиной Драницкий райсуд Киева избрал ограничительную меру, согласно которой женщина ближайшее время проведет за решеткой.

Следовательно, Бабкину будут держать под стражей в течение 60 суток без права внесения залога, как просила прокуратура, пишет ТСН.

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"Судья удовлетворила ходатайство обвинения – арест Бабкиной продлится до 25 декабря. Ее защита имеет 5 дней на апелляцию", – отмечают журналисты.

Также в издании добавляют, что сам суд проходил за закрытыми дверями. Произошло это по инициативе адвоката подозреваемой, которая подала соответствующее ходатайство, поскольку жизни ее подзащитной угрожали.

Напомним, 26 октября в Киеве мать утопила 2 своих детей – 6-летнюю Аню и 5-летнего Даниила Бабкиных. Все детали этой жуткой трагедии читайте в нашем материале.