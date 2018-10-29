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      Мать утопила собственных детей в Киеве: суд определил ее дальнейшую судьбу

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      Мать, которая подозревается в том, что утопила своих детей в Киеве, суд взял под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога
      Мать, которая подозревается в том, что утопила своих детей в Киеве, суд взял под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога / Соцсети

      Подозреваемой в убийстве двух собственных детей Екатерине Бабкиной Драницкий райсуд Киева избрал ограничительную меру, согласно которой женщина ближайшее время проведет за решеткой.

      Следовательно, Бабкину будут держать под стражей в течение 60 суток без права внесения залога, как просила прокуратура, пишет ТСН.

      Читайте также: Женщине, которая утопила родных детей, объявили подозрение: сколько лет тюрьмы ей грозит

      "Судья удовлетворила ходатайство обвинения – арест Бабкиной продлится до 25 декабря. Ее защита имеет 5 дней на апелляцию", – отмечают журналисты.

      Также в издании добавляют, что сам суд проходил за закрытыми дверями. Произошло это по инициативе адвоката подозреваемой, которая подала соответствующее ходатайство, поскольку жизни ее подзащитной угрожали.

      Напомним, 26 октября в Киеве мать утопила 2 своих детей – 6-летнюю Аню и 5-летнего Даниила Бабкиных. Все детали этой жуткой трагедии читайте в нашем материале.

      Теги: Судьи Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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