Матч Чехия – Украина: в какой форме сыграют сборные в матче Лиги наций
Сегодня, 6 сентября, сборная Украины сыграет первый матч в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" стала сборная Чехии, а сам матч состоится в чешском городке Угерское Градиште на стадионе имени Мирослава Валенты.
Уже известно, в какой форме сыграют обе сборные. Сборная Украины выйдет на поединок в желтом комплекте амуниции, а чешская команда — комбинированном, красно-синем.
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Формы команд на матч Чехия – Украина (фото: ФФУ)
Напомним, перед этим матчем сборная Украины презентовала обновленную форму.
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Игра Чехия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
Источник: 24 Канал
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