Матч Чехия – Украина: в какой форме сыграют сборные в матче Лиги наций

Сборная Украины сыграет против Чехии в обновленной форме / ФФУ

Сегодня, 6 сентября, сборная Украины сыграет первый матч в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" стала сборная Чехии, а сам матч состоится в чешском городке Угерское Градиште на стадионе имени Мирослава Валенты.