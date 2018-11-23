Матч "Черноморца" с "Арсеналом" могут отменить из-за проблем со стадионом

Матч чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и киевским "Арсеналом" может не состояться.

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Воскресный поединок под угрозой срыва из-за отсутствия теплоснабжения, передает segodnya.ua.

Директор стадиона "Черноморец" Сергей Сиволап рассказал, что две недели безуспешно пытается достучаться до гортеплосети. Однако для него непонятно, почему до сих пор не дают тепло.

Мы не хотим рисковать здоровьем участников матча, зрителей, детей. Если тепло не дадут в пятницу, то придется отменить поединок. А насколько я понял, навстречу никто идти не собирается,

– заявил директор стадиона.

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По его словам, не обогреваются ни помещения, ни газон. Однако Сиволап утверждает, что поле в пригодном для игры состоянии.

Да, играть можно, а вот всем, кто будет наблюдать за игрой, будет очень некомфортно,

– добавил он.

В "Арсенале" говорят, что планируют ехать в Одессу, так как "моряки" по поводу переноса игры к ним пока не обращались.

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал одесский "Черноморец" за беспорядки их фанатов во время матчей чемпионата и Кубка Украины.