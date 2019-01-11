Матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями (обновлено)

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Динамо" состоится с болельщиками. Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

УЕФА наказал "Олимпиакос" игрой без зрителей, но это решение отложено на два года, оно вступит в силу в сезоне 2020/21. Кроме этого греческий клуб оштрафован на 90 тысяч евро.

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"Олимпиакосу" инкриминируют три нарушения, которые клуб допустил в матче Лиги Европы с "Миланом" – это выбегание фанатов на поле, блокирование выходов со стадиона и использование пиротехники.

Отметим, что ответный матч между "Динамо" и "Олимпиакосом" состоится в Киеве 21 февраля и пройдет со зрителями.

UPD: Ранее была информация, что поединок"Олимпиакос" – "Динамо" состоится без болельщиков. Однако матч состоится со зрителями, а "Олимпиакос" проведет игру без болельщиков через два года (в сезоне 2020/21).

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