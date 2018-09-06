Матч сборный Японии и Чили отменили из-за землетрясения, во время которого погибли 9 человек

В пятницу, 7 сентября в японском городе Саппаро должен был состояться товарищеский матч между сборными Японии и Чили. Однако накануне на острове Хоккайдо, где размещено Саппаро, произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,7 баллов по шкале Рихтера. Поэтому игру пришлось отменить.

По предварительным данным, землетрясение близ острова Хоккайдо, которое возникло в 3:00 ночи по местному времени в 65 километрах от Саппоро, привело к гибели 9 человек. Еще 30 пропали без вести, а 366 человек были травмированы.

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Поэтому матч, который должен был состояться 7 сентября, решено было отменить. Как указано на сайте Федерации футбола Японии, это решение было принято при тщательной оценке величины причиненных убытков, включая повреждение важных объектов, отключения электропитания и значительные транспортные перебои. А также обеспечения безопасности всех зрителей, включая поклонников команды-гостей.

Напомним, до этого 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джебі". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которого люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.