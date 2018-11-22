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      Матч Свитолиной попал в топ-5 самых сенсационных в 2018 году

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      Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
      Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA / twitter Elina Svitolina

      На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) подводят итоги 2018 года. Среди них и определяют матчи, которые закончились с наиболее неожиданным результатом. На втором месте оказался матч с участием украинки Элины Свитолины.

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      Это была третья игра группового этапа итогового турнира в Сингапуре. В нем Свитолина встречалась с датчанкой Каролин Возняцки. Перед тем украинка победила в двух матчах, и для выхода в полуфинал ей достаточно было выиграть только один сет.

      Матч против Возняцки в Свитолиной занял два с половиной часа. Первый сет она проиграла 5:7. Но сумела переломить ход поединка во втором, выиграв его. При этом в двенадцатом гейме на подаче Возняцки при счете 6:5 в пользу Свитолиной, украинка сумела лишь с пятой попытки реализовать сет-пойнт.

      Выиграв этот сет, Свитолина тогда обеспечила себе место в плей-офф, но это не остановило ее, и она в итоге выиграла матч в целом. Благодаря этому она взяла реванш у Возняцки за поражение в прошлом году также на групповом этапе WTA. Кроме того, это стала четвертой победой Свитолины над датчанкой в ​​последних пяти матчах.

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      Уже позже в полуфинале украинка обыгрывает Кики Бертнес, а в финале – Слоан Стивенс, и станет победительницей Итогового турнира WTA.

      К слову, матч с наиболее сенсационным результатом станет известен позже.

      Теги: Элина Свитолина Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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