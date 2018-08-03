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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Матч за Суперкубок Украины по футзалу состоится во Львове

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Матч за Суперкубок Украины по футзалу состоится во Львове

Матч за Суперкубок Украины по футзалу, который разыграют чемпион Украины херсонский "Продексим" и вице-чемпион и обладатель Кубка Украины львовская "Энергия", состоится во Львове.

Поединок за Суперкубок Украины состоится в субботу, 8 сентября, во Дворце спорта "Галичина". Начало запланировано на 13:00. Соответствующее решение принято президиумом Ассоциации футзала Украины.

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Стоит отметить, что это будет двенадцатый розыгрыш Суперкубка Украины. Кроме Львова, на его проведение претендовали в Сумской области.

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Теги: Футзал Новости спорта
Источник: 24 Канал
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