Матч за Суперкубок Украины по футзалу состоится во Львове
Матч за Суперкубок Украины по футзалу, который разыграют чемпион Украины херсонский "Продексим" и вице-чемпион и обладатель Кубка Украины львовская "Энергия", состоится во Львове.
Поединок за Суперкубок Украины состоится в субботу, 8 сентября, во Дворце спорта "Галичина". Начало запланировано на 13:00. Соответствующее решение принято президиумом Ассоциации футзала Украины.
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Стоит отметить, что это будет двенадцатый розыгрыш Суперкубка Украины. Кроме Львова, на его проведение претендовали в Сумской области.
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Источник: 24 Канал
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