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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Матчи чемпионата Испании будут транслировать в Facebook

15 Читати новину українською
Матчи чемпионата Испании будут транслировать в Facebook
Матчи чемпионата Испании будут транслировать в Facebook

Пользователи Facebook смогут посмотреть матчи чемпионата Испании по футболу. Однако трансляция игр Ла Лиги будет доступна не всем.

В список стран, которые смогут бесплатно смотреть 380 матчей лиги, входят Индия, Бангладеш, Бутан, Непал, Мальдивы, Афганистан, Пакистан и Шри-Ланка. Первая трансляция состоится 17 августа, сообщает "Радио Свобода".

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Директор Facebook по вопросам спортивных прямых трансляций Питер Хаттон отметил, что на трансляциях испанской Ла Лиги сначала не будет рекламы. Социальная сеть считает, что таким образом она сможет получить прибыли в будущем.

Сумма сделки между Facebook и Ла Лигой не разглашалась. Однако Sony Pictures Network, которая ранее показывала чемпионат Испании в этом регионе, за договор в период с 2014 до 2018 года заплатила 32 миллиона долларов.

Напомним, с сезона 2018/2019 матчи Ла Лиги будут транслироваться на украинских каналах. До этого права на показ принадлежали "Медиа группа Украина" (каналы "Футбол 1/2"), однако с нового сезона они отказались от трансляции Ла Лиги. Зато будут показывать чемпионат Италии.

К слову, Facebook уже показывает игры североамериканской бейсбольной лиги MLB. Стоимость трансляции одной игры стоит один доллар.

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Теги: Новости спорта Facebook Футбол
Источник: 24 Канал
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