Матчи чемпионата Испании будут транслировать в Facebook

Пользователи Facebook смогут посмотреть матчи чемпионата Испании по футболу. Однако трансляция игр Ла Лиги будет доступна не всем.

В список стран, которые смогут бесплатно смотреть 380 матчей лиги, входят Индия, Бангладеш, Бутан, Непал, Мальдивы, Афганистан, Пакистан и Шри-Ланка. Первая трансляция состоится 17 августа, сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Игроки ровненского "Вереса" подозреваются в избиении таксиста

Директор Facebook по вопросам спортивных прямых трансляций Питер Хаттон отметил, что на трансляциях испанской Ла Лиги сначала не будет рекламы. Социальная сеть считает, что таким образом она сможет получить прибыли в будущем.

Сумма сделки между Facebook и Ла Лигой не разглашалась. Однако Sony Pictures Network, которая ранее показывала чемпионат Испании в этом регионе, за договор в период с 2014 до 2018 года заплатила 32 миллиона долларов.

Напомним, с сезона 2018/2019 матчи Ла Лиги будут транслироваться на украинских каналах. До этого права на показ принадлежали "Медиа группа Украина" (каналы "Футбол 1/2"), однако с нового сезона они отказались от трансляции Ла Лиги. Зато будут показывать чемпионат Италии.

К слову, Facebook уже показывает игры североамериканской бейсбольной лиги MLB. Стоимость трансляции одной игры стоит один доллар.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24