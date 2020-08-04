МАУ отменила 10 международных рейсов до конца августа: список
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за карантина отменила международные рейсы по 10 направлениям до конца августа. Также часть рейсов будет происходить реже.
Причина отмены рейсов – запрет свободного передвижения украинцев в страны Шенгенской зоны, сообщили Укринформу в пресс-службе МАУ.
Интересно: Коронавирусный кризис: МАУ понесла убытки в 60 миллионов долларов
Несколько рейсов будут отправляться реже. В частности, по направлениям в Лондон, Ниццу, Торонто, Милан, Стамбул и Неаполь.
Какие направления отменены:
- Ларнака;
- Франкфурт;
- Баку;
- Прага;
- Вена;
- Кишинев;
- Берлин;
- Афины;
- Рим;
- Барселона.
Какие направления остаются:
- Киев – Амстердам – Киев;
- Киев – Лондон – Киев;
- Киев – Париж – Киев;
- Киев – Торонто – Киев;
- Киев – Ницца – Киев;
- Киев – Дубай – Киев;
- Киев – Стамбул – Киев;
- Одесса – Стамбул – Одесса;
- Киев – Тель-Авив – Киев;
- Одесса – Тель Авив – Одесса;
- Киев – Милан – Киев;
- Киев – Неаполь – Киев;
- Киев – Мюнхен – Киев;
- Киев – Ереван – Киев;
- Киев – Мадрид – Киев;
- Киев – Каир – Киев.
Некоторые рейсы наоборот участятся. Например, рейс Киев – Тель-Авив будет происходить по четвергам, субботам и воскресеньям, а Киев – Мадрид – Киев – каждую пятницу в период с 7 по 28 августа. Кроме того, оба рейса отправятся еще и 31 августа.
Внутренние перелеты в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон и Львов.