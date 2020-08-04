Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за карантина отменила международные рейсы по 10 направлениям до конца августа. Также часть рейсов будет происходить реже.

Причина отмены рейсов – запрет свободного передвижения украинцев в страны Шенгенской зоны, сообщили Укринформу в пресс-службе МАУ.

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Несколько рейсов будут отправляться реже. В частности, по направлениям в Лондон, Ниццу, Торонто, Милан, Стамбул и Неаполь.

Какие направления отменены:

Ларнака;

Франкфурт;

Баку;

Прага;

Вена;

Кишинев;

Берлин;

Афины;

Рим;

Барселона.

Какие направления остаются:

Киев – Амстердам – Киев;

Киев – Лондон – Киев;

Киев – Париж – Киев;

Киев – Торонто – Киев;

Киев – Ницца – Киев;

Киев – Дубай – Киев;

Киев – Стамбул – Киев;

Одесса – Стамбул – Одесса;

Киев – Тель-Авив – Киев;

Одесса – Тель Авив – Одесса;

Киев – Милан – Киев;

Киев – Неаполь – Киев;

Киев – Мюнхен – Киев;

Киев – Ереван – Киев;

Киев – Мадрид – Киев;

Киев – Каир – Киев.

Некоторые рейсы наоборот участятся. Например, рейс Киев – Тель-Авив будет происходить по четвергам, субботам и воскресеньям, а Киев – Мадрид – Киев – каждую пятницу в период с 7 по 28 августа. Кроме того, оба рейса отправятся еще и 31 августа.

Внутренние перелеты в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон и Львов.