"Обходные пути" есть: в Maxar объяснили, как их снимки могут передавать Украине

Компания Maxar ограничил предоставление услуг для Украины по просьбе Вашингтона, в частности бесплатные снимки. Однако "обходные пути" для передачи украинской стороне высококачественных фото все же есть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя международного отдела компании Maxar Андерса Линдера для Financial Times.

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Как Украина может опосредованно получать фото от Maxar

Андерс Линдер отметил, что компания открыта для "обходного пути", чтобы предоставлять высококачественные спутниковые снимки для нужд Украины с космических аппаратов.

Любой из наших коммерческих клиентов, которые являются партнерами и союзниками США, может использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина,

– говорит руководитель международного отдела Maxar.

Стоит отметить, что 7 марта компания Maxar ограничила бесплатный доступ к своим спутниковым снимкам, которые использовали для отслеживания передвижения российских войск и документирования военных преступлений оккупантов. Теперь украинские авторизованные пользователи смогут только приобрести такие снимки.

До этого по решению Дональда Трампа американская сторона приостановила обмен разведывательной информацией с Украиной. По последним данным, говорится о той информации, которая была необходима для наших военных относительно вражеских объектов, одновременно разведданные необходимые для нашей защиты США продолжает предоставлять.