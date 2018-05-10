Медики назвали 10 продуктов, которые помогут избежать беспокойства
Те люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, имеют более высокий уровень психического благополучия.
К такому выводу пришли новозеландские ученые из Университета Отаго, передает Independent.
Они проведи исследование, в ходе которого проанализировали состояние психического и физического здоровья лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Также ученые учитывали предпочтения добровольцев в пище, их уровень физической активности и социально-экономический статус.
Читайте также: Медики назвали полезный напиток для диабетиков
Выяснилось, что люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, не страдают так от беспокойства, чем те, что потребляют продукты в вареном виде.
Результаты нашего исследования показывают, что следует обратить особое внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие,
– отметили ученые.
В результате исследований ученые назвали десять продуктов, которые больше всего потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия.
В перечень вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.
Особый акцент ученые сделали на грибах, сельдерее, капусте, помидорах и красном луке.
Грибы, сельдерей, капуста, помидоры и красный лук особенно полезны, чтобы избежать беспокойства