Медики назвали 10 продуктов, которые помогут избежать беспокойства

Те люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, имеют более высокий уровень психического благополучия.

К такому выводу пришли новозеландские ученые из Университета Отаго, передает Independent.

Они проведи исследование, в ходе которого проанализировали состояние психического и физического здоровья лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Также ученые учитывали предпочтения добровольцев в пище, их уровень физической активности и социально-экономический статус.

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Выяснилось, что люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, не страдают так от беспокойства, чем те, что потребляют продукты в вареном виде.

Результаты нашего исследования показывают, что следует обратить особое внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие,

– отметили ученые.

В результате исследований ученые назвали десять продуктов, которые больше всего потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия.

В перечень вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.

Особый акцент ученые сделали на грибах, сельдерее, капусте, помидорах и красном луке.

Грибы, сельдерей, капуста, помидоры и красный лук особенно полезны, чтобы избежать беспокойства