13:51
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Медики назвали алкогольный напиток, который полезен для женщин

      256 Читати новину українською
      Полезный алкоголь для женщин
      Полезный алкоголь для женщин / mport.ua

      Испанские психологи рекомендуют нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

      По данным Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

      Читайте также: Отказ от алкоголя на месяц: какие процессы будут происходить в организме

      from Drunk GIFs via Gfycat

      По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: 100 миллилитров в день.

       

      Шампанське корисне для жінок

      Шампанское полезно для женщин

      Однако украинские психологи советуют быть осторожными с такой терапией, потому что она может привести к привыканию.

      Я бы не советовала своим пациентам такой способ успокоения. Согласна, что благодаря шампанскому сосудов расширяются, алкоголь быстро попадает в кровь и происходит расслабление. И человек получает освобождение от внутренних блоков. Но этот процесс кратковременный и действует точечно. И через некоторое время организм нуждается снова в этом допинге,
      – рассказала психолог Галина Бурковская.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Алкоголь Здоровая жизнь Здоровье Психология Женское здоровье
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сегодня , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 629
      Фейковая победа
      сегодня , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 198
      Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      сегодня , 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      5283
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сегодня , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 186
      Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      сегодня , 11:05 Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      245
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук