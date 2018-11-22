Медики назвали алкогольный напиток, который полезен для женщин

Испанские психологи рекомендуют нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

По данным Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

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По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: 100 миллилитров в день.

Шампанское полезно для женщин

Однако украинские психологи советуют быть осторожными с такой терапией, потому что она может привести к привыканию.

Я бы не советовала своим пациентам такой способ успокоения. Согласна, что благодаря шампанскому сосудов расширяются, алкоголь быстро попадает в кровь и происходит расслабление. И человек получает освобождение от внутренних блоков. Но этот процесс кратковременный и действует точечно. И через некоторое время организм нуждается снова в этом допинге,

– рассказала психолог Галина Бурковская.

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