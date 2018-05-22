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Медики назвали пищу, которая не содержит глютен

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Медики назвали пищу, которая не содержит глютен
Медики назвали пищу, которая не содержит глютен / runners.es

Многие диетологи отмечают, что безглютеновая диета помогает похудеть. Кроме того, есть люди, которые не могут потреблять продукты, в которых есть глютен – из-за неусваиваемости этого вещества организмом.

Глютен или клейковина – это высокомолекулярный белок, содержащийся в ряде злаковых культур. Аллергию на глютен чаще всего диагностируют у детей в возрасте 6-12 месяцев и взрослых от 30 до 40 лет, передает Zdorovia.

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Глютен содержится в большом количестве в большинстве злаковых культур, в частности, содержится во всех сортах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому хлеб, кондитерские изделия, хлопья и пиво содержат много клейковины, которая у некоторых вызывает аллергию. А еще есть продукты, в которых глютен вводят искусственно для повышения их эластичности.

Безглютеновая диета необходима людям, которые больны целиакией – непереносимость этого белка или чувствительность к глютену. Диетологи составили перечень продуктов, которые не содержат глютен.

Продукты, которые не содержат глютен:
- говядина, свинина, куриное и другое мясо;
- все виды рыбы и морепродукты;
- молоко, кефир, натуральный йогурт, сыр, масло;
- картофель, тыква, баклажан, цуккини, зеленая фасоль и другие овощи;
- рис, кукуруза, горох, соевые бобы, бобы маш;
- гречка, киноа, сорго;
- все виды орехов, ягод и фруктов;
- грибы;
- яйца;

Теги: LifeStyle Здоровое питание Лечение Здоровая жизнь Здоровье Диеты Аллергия
Источник: 24 Канал
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