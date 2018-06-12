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Медики назвали продукт, который спасет от 12 недугов

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Яблочный уксус спасет от 12 недугов
Яблочный уксус спасет от 12 недугов / rd.com

В народной медицине широко применяют яблочный уксус как средство от диабета, педикулеза, гриппа, акне, повышенного давления, грибка, камней в почках, мигрени, астмы, аллергии, изжоги и рака.

Исследования ученых показывают, что яблочный уксус снижает уровень глюкозы в крови, пишет EarthClinic.

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Употребление 20 граммов этого продукта вместе с 40 граммами воды перед едой снижало уровень глюкозы на 34%. Органический непастеризованный уксус может бороться с диабетом 2 типа.

Такой вид уксуса помогает контролировать уровень холестерина в организме человека.

Ученые также установили, что употребление яблочного уксуса в салатах 5-6 раз в день снижало риск возникновения сердечных заболеваний. Калий, который содержится в составе этого продукта, способен нормализовать уровень натрия, что влияет на давление.

Бета-каротин и каротиноиды, которые есть составе уксуса, помогают организму лучше усваивать витамин А, который является мощным антиоксидантом. Недостаток витамина А ученые связывают с раковыми заболеваниями респираторной системы, толстой кишки и мочевого пузыря.

Исследование, которое опубликовали в "Европейском журнале клинического питания" в 2005 году, связывает употребление уксуса с контролем аппетита. Таким образом, этот продукт может остановить процесс ожирения.

Яблочный уксус хорошо влияет на состояние волос, он также способен урегулировать pH кожи. Этот продукт помогает при отеках ног и дезинтоксикации.

Небольшое количество яблочного уксуса стимулирует выработку пищеварительных соков, таким образом этот продукт устраняет проблемы с пищеварением. Яблочный уксус способен бороться с перхотью и укусами насекомых.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение LifeStyle Диабет Онкозаболевания Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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