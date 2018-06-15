Медики назвали самый полезный фрукт для печени

Самыми полезными для лечения и поддержания печени в хорошем состоянии будут фрукты оранжевого и красного цветов, которые содержат много каротина и пектина.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка, передает "Сегодня".

Растворяясь в воде, пектин принимает гелеобразную форму, связывает такие вредные вещества, как пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов и прочее, выводя их из организма.

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Среди сезонных фруктов особенно полезны абрикосы. Эти плоды богаты на каротин, железо, калий, магний, пектин. Они являются незаменимыми для выведения из организма токсичных продуктов обмена и холестерина, а также рекомендуются при интоксикации тяжелыми металлами,

– отметил врач.

Он добавил, что неполній стакан смузи из абрикосов содержит суточную норму витаминов. Но злоупотреблять фруктовой диетой не стоит, ведь клетчатка, которую содержат фрукты, стимулирует активность кишечника, что может вызвать диарею.

При проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. А вот избегать эти фрукты необходимо при гепатите. Каротин абрикосов у таких больных не усваивается.

Как известно, заболевание печени может возникнуть тогда, когда человек ведет неправильный образ жизни, много употребляет алкоголя и не делает физические упражнения.

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