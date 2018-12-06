Медики назвали тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах с алкоголем

Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются частые провалы в памяти.

Об этом сообщает mos.news.

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"Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-нибудь – это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в регулярном употреблении алкогольных напитков", – констатировали научные специалисты.

Эта забывчивость, как следует из объяснений ученых, связана с тем, что мозг под воздействием алкогольных напитков теряет нормальную способность передавать информацию из кратковременной памяти в долгосрочную.

Ранее здоровье 24 сообщало, что ген ADH1B, отвечающий за скорость распада спирта, влияет на любовь людей к алкоголю.

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