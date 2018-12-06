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      Медики назвали тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах с алкоголем

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      Как понять что у тебя проблемы с алкоголем
      Как понять что у тебя проблемы с алкоголем / Фото из соцсетей

      Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются частые провалы в памяти.

      Об этом сообщает mos.news.

      Читайте также: Каковы первые симптомы алкогольной зависимости

      "Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-нибудь – это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в регулярном употреблении алкогольных напитков", – констатировали научные специалисты.

      via GIPHY

      Эта забывчивость, как следует из объяснений ученых, связана с тем, что мозг под воздействием алкогольных напитков теряет нормальную способность передавать информацию из кратковременной памяти в долгосрочную.

      Ранее здоровье 24 сообщало, что ген ADH1B, отвечающий за скорость распада спирта, влияет на любовь людей к алкоголю.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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