Медики назвали тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах с алкоголем
Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются частые провалы в памяти.
Об этом сообщает mos.news.
Читайте также: Каковы первые симптомы алкогольной зависимости
"Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-нибудь – это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в регулярном употреблении алкогольных напитков", – констатировали научные специалисты.
Эта забывчивость, как следует из объяснений ученых, связана с тем, что мозг под воздействием алкогольных напитков теряет нормальную способность передавать информацию из кратковременной памяти в долгосрочную.
Ранее здоровье 24 сообщало, что ген ADH1B, отвечающий за скорость распада спирта, влияет на любовь людей к алкоголю.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии Путина в Керченском проливесегодня , 21:10
-
Xiaomi представила первый в мире смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855сегодня , 21:04
-
Откровенно о страхах родителей, грудном кормлении и послеродовой депрессии: интервью с доулойсегодня , 21:00