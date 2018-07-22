Медики составили перечень продуктов, которые укрепляют иммунитет

Включение определенных продуктов в рацион питания делает иммунную систему человека сильнее, а соответственно – и более устойчивой к вирусам и инфекциям.

Здоровая сбалансированная диета играет жизненно важную роль в жизни человека, поэтому специалисты назвали продукты, которые укрепят иммунитет, передает Мedicalinsider.

Читайте также: Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов

1. Черника содержит тип флавоноида, обладающего антиоксидантными свойствами, которые усиливают иммунную систему человека. Это уменьшит риск подхватить инфекции верхних дыхательных путей или простуды.

2. Темный шоколад содержит антиоксидант, защищает от свободных радикалов, которые могут повредить клетки организма и способствовать заболеванию.

3. Куркумин, который содержится в желтой специи куркуме, имеет антиоксидантный и противовоспалительный эффект.

4. Такая жирная рыба как лосось, тунец и другие, являются богатым источником омега-3 жирных кислот. А потребление этих кислот может снизить риск ревматоидного артрита – состояния, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует здоровую ткань организма.

5. Брокколи является источником витамина С и содержит сильные антиоксиданты, которые защищают организм.

6. О имбире знают, наверное, все. Он имеет мощные противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

7. А зеленый чай может усилить иммунную систему и содержит флавоноиды, которые снижают риск простуды.

8. Апельсины и киви – еще один отличный источник витамина С, который сокращает продолжительность простудных симптомов и улучшает функцию иммунной системы человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.