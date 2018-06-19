Медики внесли существенные поправки в перечень болезней мира

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленное издание Международной квалификации болезней (МКБ-11), над которым работала 11 лет.

Об этом говорится на сайте организации.

В перечень болезней внесли игровую зависимость. Игрока признают зависимым, если видеоигра негативно влияет на его жизнь и зависимость продолжается более года.

Также в перечень психических болезней внесли дисморфофобию. Это синдром, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.

В то же время из перечня психических расстройств и расстройств поведения исключили трансгендерность.

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Международная квалификация болезней позволяет специалистам в сфере здравоохранения всей планеты находить общий язык и обмениваться информацией.

По словам генерального директора ВООЗ, МКБ-11 отличается от предыдущих версий рядом улучшений. Она впервые выходит в полностью электронном виде и имеет удобный для читателя формат.

МКБ-11 представят для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года. Перечень вступит в силу 1 января 2022 года.