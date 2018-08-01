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Медовый Спас: что можно и нельзя делать на Маковея

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Медовый спас 2018 или Маковея: что можно и нельзя делать
Медовый спас 2018 или Маковея: что можно и нельзя делать / 24 Канал

Медовый спас или Маковея каждый год празднуют 14 августа. В этот день христиане ходят в церковь и освящают букеты из цветов и мака, мед и фрукты. С этим праздником связаны многие традиции: что можно и нельзя работы на Маковея – далее в материале.

Что можно делать на Медовый Спас?

На Медовый спас существует много традиций и запретов. К примеру, в этот день принято купаться. Такие купания оздоравливают людей и добавляют им силы, а уже после Маковея купаться нельзя, ведь вода становится холоднее.

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Освященным маком христиане посыпают дальние углы комнат, ведь так можно защитить себя от нечистой силы. Цветы из освященного букета оставляют высыхать за иконой.

Медовий спас 2018: що можна і не можна робити на Маковея
Что можно делать на Медовый Спас

Раньше именно после Маковея пасечники начинали собирать мед из ульев. Ведь обычно к этому времени соты были уже наполнены. После церкви все собирались у воды, ели фрукты и мед, пели песни. Также обязательно делали выпечку с маком.

Что нельзя делать на Медовый Спас?

Также на Медовый Спас есть определенные запреты. К примеру 14 августа начинается Успенский пост и нужно придерживаться определенных правил питания. Обычно в этот день хозяйки готовят постный борщ и блюда с грибами.

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На Маковея также нельзя громко говорить и шумно праздновать. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, а именно в этот день собирают мед.

Медовий спас 2018: що можна і не можна робити на Маковея
Что нельзя делать на Медовый Спас

Нельзя также ссориться, злиться или желать кому-то зла. Согласно поверья, все негативные пожелания могут вернуться бумерангом и в несколько раз сильнее.

Также в этот день нельзя убирать в доме и работать в огороде, ведь это религиозный праздник. Все работы надо завершить накануне.

Теги: LifeStyle Новости Украины религия Традиции
Источник: 24 Канал
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