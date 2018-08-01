Медовый Спас: что можно и нельзя делать на Маковея

Медовый спас или Маковея каждый год празднуют 14 августа. В этот день христиане ходят в церковь и освящают букеты из цветов и мака, мед и фрукты. С этим праздником связаны многие традиции: что можно и нельзя работы на Маковея – далее в материале.

Что можно делать на Медовый Спас?

На Медовый спас существует много традиций и запретов. К примеру, в этот день принято купаться. Такие купания оздоравливают людей и добавляют им силы, а уже после Маковея купаться нельзя, ведь вода становится холоднее.

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Освященным маком христиане посыпают дальние углы комнат, ведь так можно защитить себя от нечистой силы. Цветы из освященного букета оставляют высыхать за иконой.



Что можно делать на Медовый Спас

Раньше именно после Маковея пасечники начинали собирать мед из ульев. Ведь обычно к этому времени соты были уже наполнены. После церкви все собирались у воды, ели фрукты и мед, пели песни. Также обязательно делали выпечку с маком.

Что нельзя делать на Медовый Спас?

Также на Медовый Спас есть определенные запреты. К примеру 14 августа начинается Успенский пост и нужно придерживаться определенных правил питания. Обычно в этот день хозяйки готовят постный борщ и блюда с грибами.

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На Маковея также нельзя громко говорить и шумно праздновать. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, а именно в этот день собирают мед.



Что нельзя делать на Медовый Спас

Нельзя также ссориться, злиться или желать кому-то зла. Согласно поверья, все негативные пожелания могут вернуться бумерангом и в несколько раз сильнее.

Также в этот день нельзя убирать в доме и работать в огороде, ведь это религиозный праздник. Все работы надо завершить накануне.