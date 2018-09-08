Медпомощь: во Львове горожане на улице делали искусственное дыхание и останавливали кровотечение

Во вторую субботу сентября в мире отмечают День оказания первой медицинской помощи. Инициировал его 18 лет назад красный крест. В этот день люди по всему миру учат простейшим навыкам, как помочь себе и другим в случае необходимости.

Во Львове, в частности, горожанам предложили попрактиковаться делать массаж сердца, искусственное дыхание, останавливать кровотечение и перевязывать раны.

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Таких активных нажатий на грудную клетку должно быть по меньшей мере три десятка.







Сердечно-легочная реанимация

После непрямого массажа – два вдоха, чтобы заставить сердце забиться вновь. Пока не приедет "Скорая".

Если сделаем меньше – кровь не пойдет в почки, и у человека могут отказать почки. Если мы потеряем время, отмирают клетки головного мозга. И у нас тогда кто? Живой труп. Чтобы этого не произошло, чтобы кровь циркулировала по телу, мы должны провести сердечно-легочную реанимацию вручную,

– рассказала инструктор по оказанию первой медицинской помощи Наталья Семочко.

Такие учения для учащихся 9-10 классов организовали представители Общества Красного Креста. Учили, как делать массаж сердца, искусственное дыхание, останавливать кровотечение и перевязывать раны. Важно не медлить, когда у пострадавшего кровоточит рана. Это, конечно, сымитировали.





Имитированная рана

А вот этого мальчика, по легенде, сбил автомобиль. Он упал с велосипеда, на его лице видны три раны, и в одной из них застрял кусок стекла.



Муляж сбитого велосипедиста

Если после аварии пострадавший в сознании, то сначала его надо успокоить. Следовательно – вызвать медиков и начать обрабатывать раны самостоятельно. Стекла вытаскивать нельзя, поскольку так можно спровоцировать кровотечение. "Промываем простой водой, после этого накладываем повязку, если есть бинт – очень хорошо, накладываем бинт и бинтуем", – добавила консультант по оказанию первой медпомощи Любовь Папроцкая.

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Такие курсы первой медицинской помощи в Красном кресте проводят постоянно, пройти их может каждый желающий.