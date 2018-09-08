21:43
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Медпомощь: во Львове горожане на улице делали искусственное дыхание и останавливали кровотечение

16 Читати новину українською

Во вторую субботу сентября в мире отмечают День оказания первой медицинской помощи. Инициировал его 18 лет назад красный крест. В этот день люди по всему миру учат простейшим навыкам, как помочь себе и другим в случае необходимости.

Во Львове, в частности, горожанам предложили попрактиковаться делать массаж сердца, искусственное дыхание, останавливать кровотечение и перевязывать раны.

Читайте также: Кто спасет жизнь вашего близкого человека в случае чрезвычайной ситуации?

Таких активных нажатий на грудную клетку должно быть по меньшей мере три десятка.



перша допомога львів
Сердечно-легочная реанимация

После непрямого массажа – два вдоха, чтобы заставить сердце забиться вновь. Пока не приедет "Скорая".

Если сделаем меньше – кровь не пойдет в почки, и у человека могут отказать почки. Если мы потеряем время, отмирают клетки головного мозга. И у нас тогда кто? Живой труп. Чтобы этого не произошло, чтобы кровь циркулировала по телу, мы должны провести сердечно-легочную реанимацию вручную,
– рассказала инструктор по оказанию первой медицинской помощи Наталья Семочко.

Такие учения для учащихся 9-10 классов организовали представители Общества Красного Креста. Учили, как делать массаж сердца, искусственное дыхание, останавливать кровотечение и перевязывать раны. Важно не медлить, когда у пострадавшего кровоточит рана. Это, конечно, сымитировали.



Имитированная рана

А вот этого мальчика, по легенде, сбил автомобиль. Он упал с велосипеда, на его лице видны три раны, и в одной из них застрял кусок стекла.


Муляж сбитого велосипедиста

Если после аварии пострадавший в сознании, то сначала его надо успокоить. Следовательно – вызвать медиков и начать обрабатывать раны самостоятельно. Стекла вытаскивать нельзя, поскольку так можно спровоцировать кровотечение. "Промываем простой водой, после этого накладываем повязку, если есть бинт – очень хорошо, накладываем бинт и бинтуем", – добавила консультант по оказанию первой медпомощи Любовь Папроцкая.

Читайте также: На сколько меньше европейцев живут украинцы

Такие курсы первой медицинской помощи в Красном кресте проводят постоянно, пройти их может каждый желающий.

Автор: Юлия Девда
Теги: Новости Украины Новости Львова Медицина Здоровье
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сегодня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сегодня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В каких случаях обычный украинец имеет право застрелить нападавшего: объяснение юриста
 4 августа , 21:40
Ночью террористы танками атаковали аэропорт Донецка
 29 сентября 2014 , 08:50
Милевский рассказал, как отказался от гражданства Беларуси ради Украины
 25 октября 2016 , 23:03
ФФУ приняла окончательное решение относительно скандального матча "Полтава" – "Шахтер"
 4 апреля 2017 , 22:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук