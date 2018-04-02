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Медреформа в действии: как украинцы выбирают семейного врача

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2 апреля стартовал первый этап медицинской реформы – с выбора врача первичной медицинской помощи в рамках кампании "Врач для каждой семьи".

В Амбулатории в Дарницком районе столицы уже подписали декларацию с врачом несколько десятков пациентов. Для того, чтобы подписать декларацию нужно паспорт, идентификационный код, для детей – свидетельство о рождении и мобильный, на который во время регистрации придет код-подтверждение.

Читайте также: Выбор врача и подписание декларации: процедура и мифы

Место регистрации или проживания роли не играет. Врач сам заполняет электронную форму, на самом деле все очень просто и быстро, процедура занимает около 20 минут.

Ажиотажа в клиниках нет, однако некоторые пациенты начали заключать сделки еще вчера в телефонном режиме, потому что боятся что не попадут к желаемым специалистам. Некоторые – наоборот не спешат, и негативно относятся к этой процедуре.

Декларацию желательно подписать до 1 июля. Хотя это не обязательно, компания по выбору врача не ограничена во времени. Однако стоит обратить внимание: каждый врач все же может иметь ограниченное количество пациентов, в частности, семейный врач – 1800, терапевт – 2000, педиатр – 900.

К слову, в системе "Электронное здоровье" сегодня, 2 апреля, зарегистрировано 106 деклараций с терапевтами, педиатрами или семейными врачами.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Медицинская реформа Новости Киева Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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