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      Медведчук подал в суд на Кипиани из-за книги о Стусе: что было на первом заседании

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      Кипиани и Медведчук
      Кипиани и Медведчук / коллаж 24 канала

      Подготовительное заседание по иску Медведчука произошло в Дарницком суде Киева. На него не пришел ни сам Медведчук, ни его адвокат.

      Дело в том, что глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, потому что тот является автором книги "Дело Василия Стуса". Учредительное заседание суда длилось 3 часа. Об этом изданию the Бабель сообщил сам Кипиани.

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      Оно шло 3 часа, присутствовали три представителя издательства "Виват", адвокат типографии "Юнисофт", которые выступают соответчиками. Истец и его представители не пришли на заседание,
      – отметил журналист.

      Медведчук требует опровергнуть 9 пунктов в книге, в которых описываются коллизии с тем, как он защищал в суде поэта и члена украинского-хельсинсковой группы Василия Стуса.

      "Да, он был назначенным государством адвокатом и, как многие другие государственные адвокаты во времена Советского Союза, он выполнял работу, как мог. Опыт показал, по сравнению с другими адвокатскими историями того времени, он не очень качественно защищал. Кроме того, он допустил некоторые вещи, которые, на мой взгляд, по моральным и этическим причинам, даже через 40 лет, прощать нельзя", – добавил Кипиани.

      Именно эти моменты Медведчук требует признать недостоверными и оскорбляющими его честь, достоинство и деловую репутацию. Среди других требований кума Путина – запретить распространение книги в любой форме на любой территории.

      Медведчук – адвокат Стуса: что об этом известно?

      Адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, несмотря на его многочисленные возражения, в 1980 году назначили Виктора Медведчука. Суд проходил за закрытыми дверями. Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальной. Он заявлял, что не мог спасти Василия Стуса, так как решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.

      В своей речи на суде Медведчук сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания. После речи адвоката заседание суда прервали. Далее заседание началось прямо с чтения приговора, таким образом, у Стуса украли принадлежащее ему по закону "последнее слово".

      Василия Стуса приговорили к максимальному наказанию – 10 лет лагерей особого режима и 5 годам ссылки. Погиб украинский поэт и диссидент 4 сентября 1985 года в тюремном карцере лагеря особого режима.

      Во времена независимости адвокаты Роман Тытыкало и Илья Костин подготовили правовой анализ дела Стуса. Они установили: адвокат Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказался от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде.

      Следует отметить, что Медведчук все время мешает проектам, в которых вспоминают Стуса и судебный процесс над ним. Так, в сентябре в широкий прокат вышел фильм "Запрещенный" о Василие Стусе. Он также попал в скандал с Медведчуком. Летом 2018 года продюсеры ленты удалили часть сценария после "звонка сверху". Речь идет о сценах суда, в которых фигурировал Виктор Медведчук. После того, как ситуация получила огласку, кусок с Медведчуком таки вернули в ленту, впрочем, в фильме не называют его фамилии.

      В кулуарах Рады журналисты спросили у Медведчука, пойдет ли тот на "Запрещенного". На это кум Путина ответил: "Зачем? Он меня не интересует. Как и сам Стус".

      Медведчук о Стусе: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины История Судьи Скандал с фильмом про Стуса Виктор Медведчук
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