Одиозный российский политик Дмитрий Медведев снова сделал скандальное заявление. На этот раз его возмутило, что Украина может трезво оценить, сколько оружия осталось в России.

Российский политик Дмитрий Медведев написал абсурдный пост о том, что Украина постоянно подсчитывает "Сколько и чего осталось в России. Он убежден, что Украина живет за счет "своих хозяев", передает 24 Канал.

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"Страна-паразит"

Медведев возмутился, что Украина подсчитывает, сколько у государства-агрессорки осталось разных видов вооружений. Однако он написал, что это "понятно".

Это понятно – враждебная пропаганда живет по своим законам. Но не только такой подсчет вполне логичен для самого существования бандеровского государства. Ведь она – "страна-паразит" и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за их счет,

– написал российский политик.

Он в очередной раз повторил тезис по методике российской пропаганды о том, что без поставки оружия "все быстро закончится для бандеровского режима".

В качестве примера он привел Россию. Бывший президент России настаивает, что он сам обеспечивает себя оружием, однако, вероятно, Иран с ним бы не согласился. Очевидно, он также забыл, что даже у российского оружия есть западные детали и программное обеспечение, без которых не может нормально функционировать.

Далее сторонник Путина написал, что Россия не просто сама производит оружие, но и превышает "текущие потребности вооруженных сил". Вероятно, у Медведева нет актуальной информации по передовой и имеет ложное представление об обеспечении российской армии, поэтому и возмущается, что Украина может подсчитать остатки вражеского оружия.

В заключение Медведев подчеркнул, что Россия будет производить столько оружия, сколько необходимо для "защиты".

Это уже не первый бред, который издал Медведев