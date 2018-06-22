Меган Маркл беременна двойней, – СМИ

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к пополнению в семействе – как пишут СМИ, Меган беременна двойней.

Об этом информируют западные СМИ, в частности, Hollywood Life.

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Как рассказал источник, 36-летняя Меган и 33-летний Гарри были потрясены тем, насколько быстро это произошло. Будущие родители узнали радостную новость, когда вернулись из короткого медового месяца в Африке.

Свадьба Меган и Гарри произошла почти месяц назад

О беременности Маркл знает королева Елизавета II, принц Чарльз с женой, однако первыми, кому Гарри и Меган раскрыли свой секрет, были принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Как пишут таблоиды, теперь героцогиня Кембриджская дает советы Меган, как скрыть животик на публике.

Также сообщается, что Гарри и Меган могут перебраться с семьей в США.

"Меган пошла на многочисленные жертвы, чтобы приспособиться к королевской жизни. Он знает, что ее сердце всегда будет в Калифорнии, и хочет, чтобы женщина его мечты и мать его детей была счастливой", – добавил собеседник.

Напомним, 19 мая состоялась самая ожидаемая свадьба – венчание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме этого, невеста получила свой королевский герб, на котором изображены символы, обозначающие родную для актрисы Калифорнию.