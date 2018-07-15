Меган Маркл делает макияж без помощи профессиональных визажистов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от услуг профессиональных визажистов. Так, в рамках официального визита в Ирландию избранница принца Гарри делает макияж самостоятельно.

Об этом рассказал близкий друг Меган Маркл, визажист Дэниэл Мартин, который был ответственным за свадебный макияж герцогини, на своей странице в Instagram.

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Визажист опубликовал фото принца Гарри и Меган Маркл, сделанное на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю 100-летия Королевских воздушных сил. Поклонники сначала подумали, что это результат работы Мартина. Однако он ответил, что в последнее время она предпочитает делать свой макияж самостоятельно.

"Я не делал ей макияж, она и сама отлично справляется, не так ли? Она сама сделала макияж для этого мероприятия", – отметил Мартин.